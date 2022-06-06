Фернандо Алонсо: «Зарплаты гонщиков не должны ограничиваться. «Ф-1» использует нас все больше и получает выгоду»

Гонщик выступил против ограничения зарплат в «Формуле-1».

«Я не считаю, что это необходимо. Пилоты всегда были вне данного обсуждения, и нас все больше и больше используют для продвижения «Формулы-1». Мы чаще и чаще проводим мероприятия с фанатами.

У нас просят все больше и больше, и серия получает от этого выгоду. Так что мы не должны подпадать под ограничение. Это очень сложный вопрос», – заявил двукратный чемпион мира.

В «Формуле-1» действует лимит расходов, который в 2022 году составляет 140 миллионов долларов. Под потолок не подпадает заработок гонщиков и ключевых сотрудников. Как сообщал руководитель , вопрос о потолке зарплат гонщиков будет обсуждаться командами.

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