Макс Ферстаппен: «Абсолютно неправильно ограничивать зарплаты гонщиков – это повредит младшим сериям»

выступил против введения потолка зарплат в «Формуле-1».

В 2022 году расходы команд ограничены 140 миллионами долларов за сезон, однако заработок пилотов выведен из-под лимита. В последнее время обсуждается вариант с ограничением зарплат.

«Все немного размыто, не правда ли? Наверное, никто толком не понимает, что произойдет.

Лично я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что в данный момент популярность «Ф-1» растет, все зарабатывают больше и больше, в том числе команды и [управляющая компания «Ф-1»] ФОМ. Каждый выигрывает.

Почему же пилоты, которые обеспечивают шоу и рискуют жизнями, должны ограничиваться в своих правах на интеллектуальную собственность и все остальное? Я считаю, это абсолютно неправильно.

Посмотрите, сколько гонщиков в младших категориях выступают при поддержке спонсоров, которые рассчитывают на определенный процент дохода или нечто подобное после продвижения в «Ф-1». Думаю, потолок сильно ограничит возможности, потому что пилоты не смогут вернуть деньги. Если ввести лимит, это повредит и всем младшим сериям. Вряд ли кто-то хочет такого», – сообщил гонщик .

из согласился с коллегой:

«Думаю, он правильно сказал, особенно про молодых пилотов. В «Ф-1» и так трудно пробиться. Разумеется, спонсоры и инвесторы хотят в какой-то момент вернуть деньги. Если ограничить доходы, заинтересованность инвесторов в поддержке гонщиков, у которых есть шанс попасть в «Ф-1», сильно снизится. Полагаю, это один из главных факторов».

По данным RacingNews365, Ферстаппен является самым высокооплачиваемым пилотом «Ф-1» и зарабатывает 44 миллиона долларов в год.

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