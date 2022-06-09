Чжоу Гуаньюй: «Алонсо – кумир моего детства из-за сражений с Михаэлем Шумахером»

Пилот Чжоу Гуаньюй признался, что с детства болеет за .

Новичку «Формулы-1» запомнилось, как Алонсо конкурировал с и завоевал титулы в 2005 и 2006 годах:

«Я просто был болельщиком. В Китае многие поддерживали «Феррари» и Михаэля, но я был фанатом Фернандо из-за того, как он сражался с Михаэлем на трассе».

Когда Алонсо готовился к возвращению в «Ф-1», Чжоу встретился со своим кумиром на тестах в Абу-Даби. В 2020 году китайский пилот представлял Академию (ныне ).

«Я научился у него более или менее тому, чему учусь у Валттери [Боттаса]. Он очень-очень быстрый гонщик с огромным опытом, который понимает, как использовать данные, дает весьма эффективную обратную связь. Тесты «Рено» многое мне дали.

Это особенный момент: трудно было представить, что я буду участвовать в брифингах вместе с Фернандо, пилотировать его машину, как на практике в Австрии в 2021-м. Фернандо – кумир детства, и безумие, что он все еще выступает. Но теперь я не так эмоционален – мы делим одну решетку, сражаемся. Мы соперники, хоть и хорошо ладим за пределами трассы», – заявил Чжоу.

Алонсо ехал Гран-при Монако на 4 секунды медленнее нормальной «Ф-1», расстроил Хэмилтона, но набрал очки. Зачем Фернандо так тащился?

Алонсо обогнал Райкконена по числу Гран-при в очках

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram