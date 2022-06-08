Гельмут Марко: «Риккардо будет сложно сохранить свою позицию в «Макларене»

Гельмут Марко исключил возможное возвращение в систему «Ред Булл» Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо.
Также советник «Ред Булл» предположил, что Риккардо, учитывая текущую ситуацию, будет сложно сохранить свое место в «Макларене» по итогам сезона.
«Они оба не входят в наш список кандидатов. Так что я слежу за их выступлениями исключительно из личного интереса. И меня поражает, что в такой ситуации Феттель начал прибавлять.
Что до Риккардо, то я считал, что на «своей» трассе в Монако он будет гораздо ближе по скорости к Норрису. Однако его авария явно говорит о нехватке уверенности в себе – и как следствие нехватке скорости. Ему будет сложно сохранить свою позицию в «Макларене», – рассказал Марко.
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