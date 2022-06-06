Зак Браун: «У нас есть время подумать, если «Макларен» решится участвовать в WEC с 2024/25 года»

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, планирует ли британская компания создавать собственную команду для участия в гонках на выносливость WEC.

Помимо «Формулы-1», у «Макларена» теперь есть полноценная команда в «Формуле Е», выкупленная после ухода из серии «Мерседеса», а также команда в «Индикаре».

«Мы пока не приняли решения о возможном участии в WEC. Мы большие поклонники этого чемпионата. Думаю, что сейчас нам нужно сосредоточиться на интеграции работы команды в «Формуле Е».

С учетом того, как развиваются события в гонках на выносливость, мы комфортно ощущаем себя в этой ситуации – у нас еще есть время подумать, если мы решимся участвовать в , начиная с сезона-2024/25», – рассказал Браун.

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