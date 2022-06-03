Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен по-прежнему первый номер «Ред Булл», но Перес является претендентом на титул»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер считает, что несмотря на статус второго номера в «Ред Булл» у есть шансы выиграть чемпионский титул.

«Если Перес продолжит в том же духе и будет зарабатывать очки в каждой гонке, это будет для него идеальным вариантом. Но нужно все-таки смотреть на количество побед – а по нему видно, что по-прежнему является очевидным первым номером «Ред Булл».

Однако очень важно количество сходов. Ведь когда ты сходишь с дистанции, другой пилот зачастую набирает намного больше очков по сравнению с тобой. И в конце года это может стать ключевой разницей. В конечном счете главные проблемы создают именно сходы, поскольку ты каждый раз можешь потерять 18-25 очков. Так что да, Перес является претендентом на чемпионский титул», – рассказал Зурер.

Второй пилот «Ред Булл» заработает $10 млн в год. Даже не в топ-5 «Ф-1» – а у Ферстаппена вчетверо больше

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