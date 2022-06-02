Гюнтер Штайнер об инфляции: «Феррари» очень обрадуется, если «Ред Булл» пропустит гонки»

Руководитель Гюнтер Штайнер высказался об возможном пропуске гонок командами «Формулы-1» из-за инфляции.

Такой вариант озвучил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, который сообщил, что текущий потолок расходов (140 миллионов долларов) необходимо повысить, иначе большая часть коллективов не проведет заключительные четыре Гран-при. Также на инфляцию жаловался руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, а Фредерик Вассер из предложил топ-командам прекратить обновлять машины.

«Я всегда говорил, что потолок ничего не поменяет в краткосрочной перспективе, однако в средне- и долгосрочной перспективе команды сблизятся еще больше. Поэтому не нужно менять текущий лимит – он оказывает положительное влияние на борьбу в средней группе. Невозможно сказать, какая команда является лучшей из остальных. Думаю, с потолком расходов и новым регламентом середняки приблизятся к большим парням.

Нам всем придется довести сезон до конца. Я лишусь места, если скажу боссу, что команда не доедет сезон – это моя работа. Если не заканчиваешь чемпионат, у тебя не будет денег в следующем году.

Полагаю, девять команд очень обрадуются [если пропустит гонки], потому что они не получат деньги, а мы их разделим. Безусловно, «Феррари» будет очень счастлива, если они не приедут на последние четыре Гран-при!

Я должен справиться тем или иным способом, и, наверное, у большинства руководителей команд те же инструкции», – заявил Штайнер.

Руководитель «Хааса» согласен пойти на уступки в вопросе перевозки грузов, о чем высказывались его коллеги по и Тото Вольфф и Андреас Зайдль.

«Я бы сказал, что в этом году перевозки на три миллиона дороже, чем в прошлом – можно поднять потолок на три миллиона, потому что такие расходы легко контролировать, все делает ФОМ. Нельзя просто сказать: «О, я потратил больше» – все очень прозрачно.

Если, допустим, в следующем году стоимость перевозок упадет, мы уберем эти три миллиона», – сказал итальянец.

Кристиан Хорнер: «7 команд рискуют пропустить 4 последних Гран-при с текущим потолком расходов»

Маттиа Бинотто: «У «Феррари» нет шансов уложиться в текущий потолок расходов»

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