Джордж Расселл: «Предстоит работа, чтобы «Мерседес» стал лучшим среди остальных в квалификации»

оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Монако.

По мнению Расселла, в квалификации «Мерседес» может рассчитывать на место лучшей команды после «Феррари» и . В пятничных практиках немецкая команда уступала Ландо Норрису из «Макларена».

«Относительно хороший день, но понятно, что пока мы не показываем ту скорость, к которой стремимся. Монако – очень трудная трасса для новых болидов. Они настроены весьма жестко, чтобы аэродинамика работала, и на таком кочковатом треке непросто пилотировать на пределе. Приходиться оставлять запас чуть больше, чем обычно. На каких-то участках мы ехали чуть ли не на задних колесах, как на мотоцикле – передние колеса отрывались от земли.

Ночью предстоит работа – изучим, как сделать машину более управляемой. Нужно сохранять спокойствие и понять, что можно изменить перед квалификацией, чтобы хотя бы оказаться лучшими среди остальных, позади и «Ред Булл», – заявил Расселл.

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