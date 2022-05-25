Дэймон Хилл: «Время Алонсо, как и в случае с любым другим человеком, уходит»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года прокомментировал заявление Фернандо Алонсо о готовности перейти в топ-команду с уже имеющимся там первым номером.

По мнению Хилла, топ-команды уже вряд ли будут думать о приглашении Алонсо в силу его возраста и близости к завершению карьеры.

«Мне жаль это говорить, но вопрос в том, о каких инвестициях со стороны команды в данном случае пойдет речь? На какой срок будет рассчитан контракт – год, два? Время Фернандо, как и в случае с любым другим человеком, уходит. Просто люди не хотят это признавать.

Хотя среди всех гонщиков я никогда не видел такой преданности делу – и того, как Фернандо выкладывается на каждом круге. В каждой гонке и каждой квалификации. Фернандо просто невероятен», – рассказал Хилл.

Фернандо Алонсо готов выступать в топ-команде, где есть 1-й номер: «Да, конечно»

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