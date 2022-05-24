Фернандо Алонсо готов выступать в топ-команде, где есть 1-й номер: «Да, конечно»

Пилот Фернандо Алонсо перешел бы в топ-команду с первым номером.

«Да, конечно, – ответил Фернандо на вопрос Sky Sports. – В конце концов, прямо сейчас не так много команд с первым и вторым номерами.

Для совместной работы или улучшения машины нужны оба гонщика. Особенно с введением нового регламента: ты каждый круг узнаешь новое, трудишься над болидом. Посмотрим, какие шансы появятся в ближайшие годы».

Испанец считает, что способен завоевать третье чемпионство:

«Думаю, да, поэтому я и продолжаю выступать. Всегда есть надежда, что в каком-то сезоне у меня появится машина, позволяющая сражаться за титул. Я по-прежнему чувствую себя конкурентоспособным и быстрым».

Пока неизвестно, останется ли Фернандо в «Альпин» по окончании сезона-2022. Ранее руководитель опровергал слухи о переходе Алонсо в австрийскую команду.

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