Даниэль Риккардо: «Шумиха, начавшаяся после 1-й победы Ферстаппена, стала одной из 30 причин ухода из «Ред Булл»

рассказал об уходе из «Ред Булл» и влиянии на решение.

Пилот выступал вместе с Ферстаппеном в 2016-2018 годах. Риккардо считает, что изменение внутрикомандной динамики началось с первого же совместного этапа – победного для Макса Гран-при Испании-2016.

«Если все разобрать, то, честно говоря, найдется где-то 30 факторов, 30 причин. К примеру, уходил Саймон [Ренни], мой инженер. Это одна из причин, потому что у нас сложились очень хорошие отношения. Важный фактор.

Конечно, была шумиха вокруг Макса. И это забавно: мы сейчас в Барселоне – здесь и начался этот хайп. Его первый уик-энд [за «Ред Булл» в 2016-м], и он одержал победу. Это подняло его на новый уровень и расстроило меня. Я лидировал в той гонке и ехал на стратегии с тремя пит-стопами против его двух, за что и поплатился. Какие-то вещи поменялись уже тогда.

Я не говорю, что все было спланировано, просто произошла череда событий, и в тот уик-энд все могло пойти совсем по-другому. Фокус внутри команды смещался, и, разумеется, это вызывало беспокойство. Это не главный и не самый значимый фактор, но он оказался одним из тех 30», – заявил австралиец.

Риккардо вновь заверил, что не жалеет о разрыве с «Ред Булл», несмотря на нынешние успехи бывшей команды:

«Конечно, я об этом думал. Я понимал, что меня постоянно будут спрашивать – и после объявления в 2018-м, и теперь, когда Макс завоевал чемпионство. Легко рассуждать, что я выигрывал бы гонки в «Ред Булл» или, может, сражался бы за титул в прошлом году. Или, к примеру, в нынешнем сезоне. Но все не так просто и линейно: у меня были бы другие инженеры, происходили бы изменения.

Возникал вопрос: «Что, если я уйду?» Этот вопрос стоял бы острее и острее, и, возможно, мой пилотаж был бы не таким хорошим, если бы я остался. Это не черно-белая картина. Я не смотрю в прошлое с сожалением.

Макс – звезда «Ф-1», но и звезда «Ред Булл». И всегда было бы… ты просто не знаешь, как пошли бы дела. Безусловно, нет никаких гарантий, что в я надирал бы задницы».

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