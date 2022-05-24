Мотор Леклера отказал из-за перегрева MGU-H на Гран-при Испании (Джулиано Дукесса)

Итальянский журналист Джулиано Дукесса поделился информацией об отказе мотора «Феррари» на .

сошел в Барселоне, лидируя в гонке. Как сообщалось ранее, поломка привела к списанию турбины и модуля MGU-H.

Тем не менее, команда утверждает, что инцидент не стал следствием ошибки при проектировании силовой установки. По информации Дукессы, причина заключалась в перегреве MGU-H, из-за чего мотор переключился в защитный режим. Это позволило избежать повреждения двигателя внутреннего сгорания и модуля MGU-K.

«В каком-то смысле все могло закончиться хуже», – сообщил один из механиков.

Гонка в Барселоне началась при температуре в 35 градусов, пилоты жаловались на жару.

На болиде Леклера сломались турбина и генератор MGU-H, остальные узлы не пострадали (CDS)

«Феррари» слила 50 очков Ферстаппену всего за 3 Гран-при. Как?!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram