На болиде Леклера сломались турбина и генератор MGU-H, остальные узлы не пострадали (CDS)

Инженеры «Феррари» получили первые данные изучения силовой установки с болида .

Леклер, уверенно лидируя в гонке, был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя.

Как сообщает Corrierre della Serra, в результате поломки для дальнейшего использования оказались непригодными турбина и генератор MGU-H, то есть гибридная составляющая силовой установки.

В то же время двигатель внутреннего сгорания и генератор MGU-K не пострадали и могут использоваться в дальнейшем.

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