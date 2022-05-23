Ландо Норрис: «Одна из самых тяжелых гонок в жизни из-за ангины и жары»

Пилот «Макларена» рассказал, как трудно выступать в жару при плохом самочувствии.

Норрис стал восьмым на Гран-при Испании. Ландо жаловался на свое состояние по ходу уик-энда – ему диагностировали острый тонзиллит (ангину).

«Было трудно. Перед гонкой я чувствовал себя очень неважно из-за ангины, к тому же жара – в итоге гонка получилась одной из самых тяжелых в жизни. Я весь уик-энд находился в невыгодном положении, поскольку большая часть энергии тратилась на борьбу с болезнью. Пришлось пропустить много брифингов с инженерами, это испортило уик-энд. Я точно не был готов к Гран-при так, как мог бы.

Поэтому я очень доволен заработать приличные очки для команды. Она упорно работала, чтобы ускорить машину, и я рад, что мы что-то получили от уик-энда. В ближайшие дни изучим данные, посмотрим, можно ли выжать больше из болида, и будем готовиться к Монако», – сообщил британец.

Норрис пилотировал с ангиной на Гран-при Испании и заработал очки

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