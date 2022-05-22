Джордж Расселл: «Сделал все, что только мог, и рад попаданию на подиум»

Пилот подвел итоги , на котором сумел занять третье место.

«Сегодня было очень тяжело. Я сделал все, что только мог, чтобы сдержать Макса, но он был невероятно хорош. Я очень горжусь тем, что стою сейчас здесь как призер Гран-при, ребята в нашей команде поработали просто потрясающим образом, большое всем спасибо.

Да, уступать позицию было неприятно, но когда я увидел болиды в зеркалах заднего вида, мне оставалось только делать все возможное, чтобы удержать их позади. Но мне понравилось то, как я проехал эти несколько кругов и рад тому, что сумел занять третье место и заработать для команды очки», – рассказал Расселл.

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