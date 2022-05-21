Серхио Перес о 5-м месте в квалификации: «Нам дорого обошелся пропуск первой практики»

Пилот подвел итоги квалификации к , рассказав о причинах неудачного выступления и лишь пятого места на решетке.

«Думаю, нам очень дорого обошелся пропуск первой практики – по причине того, как именно шины работают на этой трассе по ходу текущего уик-энда. Фактически, где ты постоянно как будто находишься на быстром, квалификационном круге.

Так что наверстать упущенное оказалось очень сложно. Я не в полной мере комфортно чувствовал себя за рулем болида, не лучшим образом работал с шинами. Машина слишком часто оказывалась на грани и в итоге у нас ничего не получилось.

Думаю, что проблема именно в перегреве. В том, под какой нагрузкой шины оказываются по ходу первого и второго сектора. Ведь в этом сезоне мы еще не выступали на такой трассе в сочетании с такой температурой. Так что было непросто.

В любом случае, стартовать я буду лишь пятым, так что впереди длинная гонка. С шинами завтра будут происходить самые разные вещи», – рассказал Перес.

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