Карлос Сайнс: «Постараемся сделать все возможное, чтобы вырваться вперед на старте»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Пока уик-энд складывается тяжело. С учетом жары и ветра условия были далеки от идеальных, но сегодня нам удалось проехать неплохой круг и завтра мы сможем побороться.

Думаю, ключевое значение будет иметь стать, работа с шинами. Посмотрим, сможем ли мы хорошо стартовать, а дальше будет видно. Но у нас неплохая стартовая позиция. Думаю, что возможен любой результат.

Постараемся сделать все возможное, чтобы вырваться вперед на старте и дальше лидировать, но квалификация прошла не идеально, ведь мне не удалось показать хорошее время на уже использованном комплекте. Но все еще возможно», – рассказал Сайнс.

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