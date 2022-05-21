Шарль Леклер: «Очень рад поулу, но если мы не будем хорошо работать с шинами, то потеряем победу»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, в которой сумел выиграть поул.
«Ощущения отличные! Квалификация получилась очень, очень трудной. Особенно в третьем сегменте, где я допустил ошибку и потом у меня оставался всего один круг.
Я очень рад поулу, мне удалось проехать хороший круг, машина работала потрясающим образом. У меня сильная стартовая позиция, но в этот уик-энд у нас были проблемы с износом шин – в сравнении с Максом и «Ред Булл»и если мы не будем хорошо работать с шинами, то потеряем победу.
Надеюсь, мы вместе с Карлосом сможем сделать дубль, для команды это будет отличный результат. Я постараюсь», – рассказал Леклер.
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