Шарль Леклер: «Очень рад поулу, но если мы не будем хорошо работать с шинами, то потеряем победу»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой сумел выиграть поул.

«Ощущения отличные! Квалификация получилась очень, очень трудной. Особенно в третьем сегменте, где я допустил ошибку и потом у меня оставался всего один круг.

Я очень рад поулу, мне удалось проехать хороший круг, машина работала потрясающим образом. У меня сильная стартовая позиция, но в этот уик-энд у нас были проблемы с износом шин – в сравнении с Максом и «Ред Булл»и если мы не будем хорошо работать с шинами, то потеряем победу.

Надеюсь, мы вместе с Карлосом сможем сделать дубль, для команды это будет отличный результат. Я постараюсь», – рассказал Леклер.

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