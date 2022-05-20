Себастьян Феттель о сравнении болидов «Астон Мартин» и «Ред Булл»: «Сходства всегда можно найти»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись впечатлениями о работе обновленного болида.

«Пока сложно сравнивать новую и старую конфигурацию болидов, потому что разница в погодных условиях не позволяет добиться полной прозрачности. Но шагом назад обновленный болид точно не стал. Думаю, мы можем быть вполне довольны тем, как прошел первый день гоночного уик-энда.

День прошел хорошо, потому что у нас появилось очень много новых деталей, нужно было проверить их работу – а для этого было нужно проехать как можно больше кругов.

Что касается сравнений с «Ред Булл» – мне кажется, что сходства между болидами разных команд всегда можно найти. Мы с самого первого дня сохраняли возможность переключиться на совершенно другую концепцию болида», – рассказал Феттель.

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