Себастьян Феттель об обновленном болиде «Астон Мартин»: «Не ждем моментального скачка вперед»

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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от работы обновленного болида команды на Гран-при Испании.

«Мы знаем, что теперь наша машина выглядит иначе, команда очень много работала на базе, чтобы успеть изготовить новые детали для двух болидов сразу. Любопытно посмотреть, каким будет поведение новой машины на трассе. Вот, что нам действительно интересно.

Мы не ждем большого скачка вперед сразу же, но мы верим в эту концепцию и верим, что идя этим путем сможем добиться существенного прогресса. Любопытно, как будет работать машина», – рассказал Феттель.

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