Алексей Попов о возможном возвращении Маси: «Президент ФИА пригрозил показать «Мерседесу», кто тут главный»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов поделился мыслями о слухах по поводу и руководства ФИА.

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем сообщил, что не исключает возвращения гоночного директора «Формулы-1» . По информации Daily Mail, заявление чиновника «ошеломило» пилота и его босса .

«Бен Сулайем сказал: двух гоночных директоров мало, нужны трое, я бы такого опытного человека как Майкл Маси вернул. Говорят, что в стане Вольффа и Хэмилтона, если все так, это вызвало шок. Но Сулайем решил чуть-чуть сказать, мол, стоп, ребята, мне показывать, кто тут главный, иначе я вам покажу, кто тут главный.

Насколько это правда, опять же, не возьмусь [судить], но выглядит правдоподобно, на самом деле, в контексте всей этой истории», – прокомментировал ситуацию Попов на своем ютуб-канале.

Президент ФИА бен Сулайем не исключил возвращения Маси: «Хотел бы, чтобы гоночных директоров стало трое»

Хэмилтона «ошеломило» заявление президента ФИА о возможном возвращении Маси (Daily Mail)

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