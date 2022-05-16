«Андретти» планирует создать команды в «Ф-2» и «Ф-3» в дополнение к «Ф-1» (AMuS)

«Андретти» не оставляет попыток пробиться в «Формулу-1».

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями о положении дел.

У команд «Формулы-1» вызывает беспокойство потенциальное уменьшение призовых из-за появления 11-го коллектива. Несмотря на то, что новички должны выплатить 200 миллионов долларов в качестве стартового взноса, это компенсирует потери команд от сокращения куска призового «пирога» лишь на два сезона.

Пока аутсайдеров волнует появление двух новых пилотов в борьбе за очки, топ-команды переживают из-за возможного ухода сотрудников. Специалисты, которые сейчас не могут добиться повышения из-за потолка бюджета, получат шанс заработать больше в новой команде.

«Трудно будет удержать людей при появлении нового игрока на рынке», – признался руководитель одного из коллективов.

Предполагается, что «Андретти» уже заключила предварительные контракты с рядом инженеров. Более того, американцы планируют создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3». Такой шаг поможет обкатывать молодых американских пилотов для дальнейших выступлений на вершине автоспорта. Один из кокпитов в «Ф-1» должен занять пилот Колтон Херта.

Также AMuS рассказывает о взаимодействии «Андретти» с «Рено» / . Новая команда планирует использовать французские моторы – факт переговоров подтверждал и исполнительный директор «Рено» Лука де Мео. Для «Альпин» сотрудничество с «Андретти» является возможностью создать взаимовыгодный альянс, подобный союзу «Феррари» и , сообщают журналисты. В то же время «Альпин» не сможет так активно помогать «Андретти», как это было в случае и «Хааса», из-за ужесточения регламента.

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