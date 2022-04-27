Исполнительный директор «Рено»: «Вопрос поставок двигателей команде «Андретти» в «Ф-1» действительно обсуждается»

Исполнительный директор Лука де Мео подтвердил, что французская компания будет поставлять двигатели «Андретти», если заявка американской команды будет одобрена ФИА и «Формулой-1».

хочет участвовать в «Ф-1» собственной командой, но пока так и не получил официального ответа на свой запрос от ФИА. При этом в одном из интервью Андретти заявлял, что у него уже есть договоренность о поставках моторов.

«Конечно, не я лично занимаюсь этой сделкой. Это сфера Лорана Росси (босса подразделения ). Но да, этот вопрос действительно обсуждается.

Это и правда интересно, ведь за заявкой Андретти стоит очень интересный проект, им занимаются компетентные люди, которые настроены весьма решительно. Думаю, это может пойти на пользу «Формуле-1», – рассказал де Мео.

Также Лука де Мео признал тот факт, что «Рено» хотелось бы получить клиентов среди команд «Формулы-1». Но в то же время в контексте вероятного сотрудничества с «Андретти» речи о создании «второй команды» – по образу сотрудничества некоторых других коллективов, речи не идет:

«Понятно, что при текущей ситуации мы заинтересованы в появлении новых клиентов. Одно время мы продавали свои двигатели «Ред Булл» и «Макларену». Сейчас ситуация изменилась.

При этом я не большой поклонник идеи создания «вторых команд». Я считаю, что в «Формуле-1» должны выступать десять (минимум) самостоятельных команд. Представьте, что было бы, если бы в чемпионате Испании играли «Барселона», «Барселона-2», «Барселона-3», «Реал Мадрид», «Реал Мадрид-2». А «Атлетико Мадрид» в списке участников бы не было. Нет, это не мой подход. И если сейчас похожая система существует в «Формуле-1» – значит, в этом кто-то заинтересован».

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