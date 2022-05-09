Тото Вольфф о заявке Майкла Андретти: «Приход новой команды должен точно способствовать росту «Формулы-1»

Исполнительный директор не уверен в том, что появление в «Формуле-1» одиннадцатой команды существенно повысит ценность чемпионата.

В данный момент уже подал заявку в на создание своей команды, но она пока не было рассмотрена.

«О возможном появлении новой американской команды было сказано уже очень много всего. Если говорить о плюсах, то появление настоящей американской команды, с американским гонщиком, пойдет на пользу всем.

Тем не менее, текущий чемпионат предполагает выступления в нем десяти команд-участниц. И призовой фонд разделяется между десятью участниками. За последние десять лет мы все (команды) вложили в этот проект очень значительные суммы. Каждая из представленных здесь команд (Вольфф давал интервью вместе с боссами «Макларена» и «Альпин») за эти годы вложила в развитие своих проектов более миллиарда.

Таким образом, если в чемпионат приходит новая команда, ее появление должно точно способствовать росту «Формулы-1». А как вы докажете, что вы принесете с собой больше денег и общая стоимость серии увеличится?

Если в чемпионат придет 11-я команда, это значит, что прибыль десяти остальных команд упадет на 10 процентов. Если представители новой команды продемонстрируют готовность покрыть расходы (заплатив вступительный взнос в размере $200 млн), то мы все с радостью поддержим такую заявку. Но пока этого не было продемонстрировано.

Это может прозвучать немного сухо, поскольку речь идет исключительно о цифрах, но ценность «Формулы-1» заключается в ограниченном количестве франшиз, их уникальности и мы не хотим разбавлять эту ценность, просто добавляя все новых и новых участников», – рассказал Вольфф.

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