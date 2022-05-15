Гюнтер Штайнер: «Надеюсь, Шумахер уже скоро наберет свои первые очки»

Руководитель поделился мнением о выступлениях в нынешнем сезоне. Штайнер считает, что Шумахеру нужно дать время на то, чтобы набраться опыта.

Шумахер в нынешнем сезоне пока не сумел заработать ни одного очка, в то время как Кевин Магнуссен за пять прошедших Гран-при заработал 15 баллов.

«Я бы не сказал, что за зиму Мик Шумахер сделал большой шаг вперед. Но он и сам это знает – и у него также есть хороший шанс в ближайшее время заработать свои первые очки. Надеюсь, Мик уже очень скоро наберет свои первые очки, ведь мы тоже хотим, чтобы он начал зарабатывать очки. А также Мик взрослеет, становится опытнее», – рассказал Штайнер.

Феттель и Шумахер глупо столкнулись в США – остались оба без очков. Дружат много лет, но Мику позарез потребовалась позиция Себа

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