Гюнтер Штайнер: «Аджар должен перейти в «Ред Булл»

Штайнер высказался о втором пилоте в «Ред Булл».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о месте второго пилота в «Ред Булл».

«Думаю, [Изак ] Аджар должен перейти в «Ред Булл ». Он отлично справляется. Мне нравится Юки [Цунода ]. Он нравится мне как личность. Но в конце концов это бизнес.

Именно для этого и существует «Рейсинг Буллз » – чтобы развивать молодых пилотов. И если они будут придерживаться, то мы увидим повышение в «Ф-1» Арвида Линдблада. Посмотрим, что он сможет сделать.

[Но если Арвид останется в «Ф-2» на второй год], это не станет для него проблемой. Должен признать это, ведь он все еще очень молод. У него есть время. Думаю, это лучше, чем быть резервистом.

Что касается Цуноды, то он может стать резервным пилотом в «Астон Мартин». Посмотрим, что там произойдет с приходом «Хонды», – отметил Штайнер.

