0

Гюнтер Штайнер: «Аджар должен перейти в «Ред Булл»

Штайнер высказался о втором пилоте в «Ред Булл».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о месте второго пилота в «Ред Булл».

«Думаю, [Изак] Аджар должен перейти в «Ред Булл». Он отлично справляется. Мне нравится Юки [Цунода]. Он нравится мне как личность. Но в конце концов это бизнес.

Именно для этого и существует «Рейсинг Буллз» – чтобы развивать молодых пилотов. И если они будут придерживаться, то мы увидим повышение в «Ф-1» Арвида Линдблада. Посмотрим, что он сможет сделать.

[Но если Арвид останется в «Ф-2» на второй год], это не станет для него проблемой. Должен признать это, ведь он все еще очень молод. У него есть время. Думаю, это лучше, чем быть резервистом.

Что касается Цуноды, то он может стать резервным пилотом в «Астон Мартин». Посмотрим, что там произойдет с приходом «Хонды», – отметил Штайнер.  

Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoФормула-1
Арвид Линдблад
logoЮки Цунода
logoХонда
logoХаас
logoИзак Аджар
logoАстон Мартин
logoФормула-2
Тек 3
logoРейсинг Буллз
logoчемпионат мира MotoGP
logoГюнтер Штайнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Макларен» пытается отсудить у Палоу $20 млн (Reuters)
2 минуты назад
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»
715 минут назадФото
«Мерседес» будет использовать клиентские команды для устранения неполадок с мотором в 2026-м (AMuS)
237 минут назад
Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»
156 минут назад
Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»
2сегодня, 11:00
Журналист The Race Бир: «24 часа Нюрбургринга» – это план «А» для Макса»
1сегодня, 10:34
Ральф Шумахер: «Идея о борьбе Хэмилтона за титул в 2025-м изначально была смелой, если не невозможной»
3сегодня, 10:29
Гюнтер Штайнер: «Если «Макларен» проиграет личный зачет из-за правил «папайи», то насколько глупо он будет выглядеть?»
1сегодня, 10:07
Юки Цунода о планах после «Ф-1»: «Хочу открыть ресторан в Лондоне»
1сегодня, 09:53
«Астон Мартин» подписал бывшего стратега «Ред Булл» (Planet F1)
1сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 минут назад
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30