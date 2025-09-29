0

Юки Цунода о планах после «Ф-1»: «Хочу открыть ресторан в Лондоне»

Цунода определился, чем хочет заняться после ухода из гонок.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода признался, что собирается открыть ресторан, когда покинет «Формулу-1».

«Я очень хочу открыть ресторан. Сейчас не самый подходящий момент, надо сосредоточиться на гонках, но я определенно хочу открыть ресторан. Думаю, в Лондоне.

В Лондон удобно прилетать из любой страны, и мне нравится город. Так что, полагаю, таким будет мой план», – заявил японец.

Цунода и Гордон Рамзи объявили о сотрудничестве Юки с брендом посуды: «Стремлюсь к максимальной эффективности как на трассе, так и на кухне»

Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Talking Bull
