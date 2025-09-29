«Астон Мартин» подписал бывшего стратега «Ред Булл» (Planet F1)

В «Астон Мартин» перейдет один из бывших стратегов «Ред Булл».

По данным издания Planet F1, «Астон Мартин » удалось подписать Ника Робертса, который присоединится к команде в 2026 году после обязательного годового отпуска.

Робертс занимал должность главного стратега младшей команды «Рейсинг Буллз » с 2024-го. До этого он работал в основном «Ред Булл», где с 2016-го входил в команду по анализу гоночной стратегии, а с 2022-го возглавлял ее.

Также Ник принимал участие в работе молодежной программы «Ред Булл», где помогал совершенствовать способы поиска новых талантов и внедрял методы аналитики из «Ф-1» в младшие серии.

