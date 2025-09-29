Ральф Шумахер: «Идея о борьбе Хэмилтона за титул в 2025-м изначально была смелой, если не невозможной»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что стало ожидаемым в выступлениях Льюиса Хэмилтона за новую команду, а что удивило.
«Я еще перед началом сезона говорил, что ему будет непросто в «Феррари». Шарль Леклер – сильный напарник. Идея о борьбе за титул в первый же сезон, как я считал, изначально была очень смелой, если не невозможной. В конечном счете он пришел без тестов, нужно было привыкнуть к новой машине.
Однако я не ожидал, что проблемы продлятся так долго. Надо учитывать, что он зарабатывает большие деньги и пришел с намерением стать лидером. Пока совсем не получается», – заявил эксперт.
