Ральф Шумахер: «Идея о борьбе Хэмилтона за титул в 2025-м изначально была смелой, если не невозможной»

Ральф Шумахер предвидел, что Хэмилтону будет трудно в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что стало ожидаемым в выступлениях Льюиса Хэмилтона за новую команду, а что удивило.

«Я еще перед началом сезона говорил, что ему будет непросто в «Феррари». Шарль Леклер – сильный напарник. Идея о борьбе за титул в первый же сезон, как я считал, изначально была очень смелой, если не невозможной. В конечном счете он пришел без тестов, нужно было привыкнуть к новой машине.

Однако я не ожидал, что проблемы продлятся так долго. Надо учитывать, что он зарабатывает большие деньги и пришел с намерением стать лидером. Пока совсем не получается», – заявил эксперт.

