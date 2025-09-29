Гюнтер Штайнер: «Если «Макларен» проиграет личный зачет из-за правил «папайи», то насколько глупо он будет выглядеть?»
Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что «Макларену» стоит сделать ставку на Оскара Пиастри в чемпионате.
«Думаю, они примут такое решение, иначе если они проиграют из-за своих правил [«папайи»], то насколько глупо будут выглядеть?
Я хочу сказать, что «Макларен» должен был научиться чему-то после прошлого года. Тогда их тактика не сработала. А если они будут заниматься тем же самым в этом году… Сейчас все нормально, Макс [Ферстаппен] пока не угроза.
Если позволить [Ландо] Норрису и Пиастри бороться, то это будет казаться чем-то хорошим. И это правда хорошо. И это не только кажется хорошим, это здорово для зрителей.
Но сейчас эти правила могут нанести команде ущерб в виде поражения в личном зачете. Если ты руководишь командой, то должен установить правило, в результате которого кто-то останется несчастлив. Так должно быть», – считает Штайнер.
