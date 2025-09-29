  • Спортс
Тренер пса Хэмилтона: «В кризисной ситуации Роско готов, он всегда проявлял стойкость»

Тренер заявила о стойкости Роско – пса Хэмилтона.

Кирстин Макмиллан, тренирующая Роско, пса Льюиса Хэмилтона, высказалась о здоровье питомца.

Пилот «Феррари» ранее сообщил, что собака находится в коме.

«Поразительно, сколько энергии и любви направлено в адрес Роско.

В жизни случаются проблемы. Эта стала неожиданной и внезапной. Проблему нельзя решить на уровне самой проблемы. Я тот друг, который ведет внутренний диалог с Богом буквально весь день. В кризисные моменты этот разговор продолжается, но я стараюсь заглушить все остальное, чтобы лучше услышать этот тихий, священный голос внутри.

Вы знаете, что за Роско хорошо ухаживают, и все должно сложиться как надо. Ты делаешь все, что можешь, а потом передаешь все в руки Всевышнего. Знаю, что многие из вас молятся за Роско. Я тоже молюсь за Роско.

Мой дядя как-то давно передал мне по-настоящему прекрасную вещь о молитве. Он сказал: когда молишься, не молись как нищий – отчаянно и с мольбой. Он сказал: когда мы молимся, мы молимся из состояния победы. Это изменило мою молитву сильнее, чем что-либо еще.

Исход не в моей власти, но я с полной отдачей делала все, чтобы тело этого пса оставалось сильным и стойким. В кризисной ситуации он готов. Потому что, как вы знаете, Льюис всегда ставил его здоровье на первое место. Молитесь о том, чтобы руки и сердца врачей были направляемы, обеспечены всем необходимым и чисты. Этот пес всегда проявлял стойкость.

Сильные тела умеют исцеляться, когда преграды устранены. Я стараюсь сохранить свой настрой (это сейчас повторяющийся процесс), ведь высокие сердца приносят то исцеление, в котором мы нуждаемся прямо сейчас», – отметила Макмиллан в соцсетях.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
