Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»

Цунода дал краткую характеристику всем напарникам.

Пилота «Ред Булл » Юки Цуноду попросили описать партнеров по командам в «Формуле-1» одним словом.

– Пьер Гасли?

– Брат.

– Даниэль Риккардо?

– Учитель. Нет, «учитель» – не совсем то.

– Наставник (в оригинале mentor – Спортс’’)?

– А что это значит?

– Человек, на которого ты равняешься.

– Да. Наставник.

– Ник де Врис?

– Мы давно гонялись вместе. Не знаю, могу ли я сказать «старый друг»…

– Я разрешаю. Но только один раз, ведь остался еще человек. Одно слово для Макса Ферстаппена?

– А где Изак?

– О, и Изак, конечно. Изак Аджар?

– Бро.

– Класс. А теперь Макс Ферстаппен.

– Джин-тоник.

