Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»
Цунода дал краткую характеристику всем напарникам.
Пилота «Ред Булл» Юки Цуноду попросили описать партнеров по командам в «Формуле-1» одним словом.
– Пьер Гасли?
– Брат.
– Учитель. Нет, «учитель» – не совсем то.
– Наставник (в оригинале mentor – Спортс’’)?
– А что это значит?
– Человек, на которого ты равняешься.
– Да. Наставник.
– Ник де Врис?
– Мы давно гонялись вместе. Не знаю, могу ли я сказать «старый друг»…
– Я разрешаю. Но только один раз, ведь остался еще человек. Одно слово для Макса Ферстаппена?
– А где Изак?
– О, и Изак, конечно. Изак Аджар?
– Бро.
– Класс. А теперь Макс Ферстаппен.
– Джин-тоник.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Talking Bull
