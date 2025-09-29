Журналист The Race Бир: «24 часа Нюрбургринга» – это план «А» для Макса»

Эксперт оценил планы Ферстаппена на 2026 год.

Журналист The Race Мэтт Бир прокомментировал слова Макса Ферстаппена о том, что его участие в гонках на выносливость в следующем сезоне будет зависеть от положения «Ред Булл » в «Ф-1» на фоне нового регламента.

«Ферстаппен открыто заявил, что гонки NLS – предвестники его попытки выиграть «24 часа Нюрбургринга». В 2026-м марафон пройдет в промежуток между Гран-при Майами и Гран-при Канады в мае.

Пока Макс уклоняется от ответа на вопрос о том, примет ли участие в 24-часовой гонке в следующем сезоне, отмечая, что сначала ему нужно посмотреть, как сложатся дела в «Ф-1».

Если учитывать крупные изменения в правилах и переход «Ред Булл» на собственные моторы, которые они будут делать вместе с «Фордом », можно понять, почему Ферстаппен хочет заверить свое начальство, что не будет отвлекаться на другие серии.

Но также чувствуется, что «24 часа Нюрбургринга» 2026 года – это план «А» для Ферстаппена. Он будет расстроен, если придется отложить участие», – отметил Бир.

