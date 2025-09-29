1

Журналист The Race Бир: «24 часа Нюрбургринга» – это план «А» для Макса»

Эксперт оценил планы Ферстаппена на 2026 год.

Журналист The Race Мэтт Бир прокомментировал слова Макса Ферстаппена о том, что его участие в гонках на выносливость в следующем сезоне будет зависеть от положения «Ред Булл» в «Ф-1» на фоне нового регламента.

«Ферстаппен открыто заявил, что гонки NLS – предвестники его попытки выиграть «24 часа Нюрбургринга». В 2026-м марафон пройдет в промежуток между Гран-при Майами и Гран-при Канады в мае.

Пока Макс уклоняется от ответа на вопрос о том, примет ли участие в 24-часовой гонке в следующем сезоне, отмечая, что сначала ему нужно посмотреть, как сложатся дела в «Ф-1».

Если учитывать крупные изменения в правилах и переход «Ред Булл» на собственные моторы, которые они будут делать вместе с «Фордом», можно понять, почему Ферстаппен хочет заверить свое начальство, что не будет отвлекаться на другие серии.

Но также чувствуется, что «24 часа Нюрбургринга» 2026 года – это план «А» для Ферстаппена. Он будет расстроен, если придется отложить участие», – отметил Бир.

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Нюрбургринг
гонки на выносливость
GT
logoФорд
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
24 часа Нюрбургринга
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Макларен» пытается отсудить у Палоу $20 млн (Reuters)
2 минуты назад
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»
715 минут назадФото
«Мерседес» будет использовать клиентские команды для устранения неполадок с мотором в 2026-м (AMuS)
237 минут назад
Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»
156 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Аджар должен перейти в «Ред Булл»
сегодня, 11:09
Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»
2сегодня, 11:00
Ральф Шумахер: «Идея о борьбе Хэмилтона за титул в 2025-м изначально была смелой, если не невозможной»
3сегодня, 10:29
Гюнтер Штайнер: «Если «Макларен» проиграет личный зачет из-за правил «папайи», то насколько глупо он будет выглядеть?»
1сегодня, 10:07
Юки Цунода о планах после «Ф-1»: «Хочу открыть ресторан в Лондоне»
1сегодня, 09:53
«Астон Мартин» подписал бывшего стратега «Ред Булл» (Planet F1)
1сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 минут назад
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30