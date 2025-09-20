Карлос Сайнс: «По нашим расчетам мое время могли побить только Ферстаппен и Норрис. В итоге это сделал Макс. Ну, кто же еще»

Сайнс рад второму месту в квалификации.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , отметив, что в душе надеялся оказаться на поуле, но в конечном счете не удивился, когда его время побил Макс Ферстаппен.

«Нет, никаких сожалений у меня нет. Потому что я знал, что проехал очень хороший круг. Но, возможно, он все же оказался недостаточно хорош для того, чтобы выиграть поул.

Мы понимали, что если пилоту «Макларена » или «Ред Булл » удастся собрать хороший круг, то в среднем их результат будет лучше нашего на 0,3-0,5 секунды. К тому же имелся фактор погодных условий и состояния трассы. Так что я понимал, что мой круг может оказаться недостаточно хорош [для поула].

По нашим расчетам получалось, что побить наше время могут только Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Так что я думал о том, что стартовать, скорее всего, буду третьим. В итоге мое время побил только Макс…ну, кто же еще!» – рассказал Сайнс.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул