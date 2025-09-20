Карлос Сайнс: «По нашим расчетам мое время могли побить только Ферстаппен и Норрис. В итоге это сделал Макс. Ну, кто же еще»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что в душе надеялся оказаться на поуле, но в конечном счете не удивился, когда его время побил Макс Ферстаппен.
«Нет, никаких сожалений у меня нет. Потому что я знал, что проехал очень хороший круг. Но, возможно, он все же оказался недостаточно хорош для того, чтобы выиграть поул.
Мы понимали, что если пилоту «Макларена» или «Ред Булл» удастся собрать хороший круг, то в среднем их результат будет лучше нашего на 0,3-0,5 секунды. К тому же имелся фактор погодных условий и состояния трассы. Так что я понимал, что мой круг может оказаться недостаточно хорош [для поула].
По нашим расчетам получалось, что побить наше время могут только Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Так что я думал о том, что стартовать, скорее всего, буду третьим. В итоге мое время побил только Макс…ну, кто же еще!» – рассказал Сайнс.
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул