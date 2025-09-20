Окона дисквалифицировали из итогов квалификации к Гран-при Азербайджана
Окон был дисквалифицирован из квалификации в Баку.
Пилот «Хааса» Экстабан Окон был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана, где ранее расположился на 18-м месте.
Болид француза провалил тест на гибкость заднего антикрыла: оно прогибалось сильнее допустимых 0,5 мм.
Эстебан Окон: «Возникли большие проблемы с тормозами – это было безумие»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
