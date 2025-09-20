Кими Антонелли: «Предпочитаю не следить за происходящим на трассе, чтобы не терять концентрацию»

Антонелли поделился впечатлениями от квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса » рассказал, что в квалификации к Гран-при Азербайджана старался не смотреть на аварии конкурентов.

«Не думаю, что кому-то нравится видеть, как кто-то врезается в стену – ведь эти пилоты могут оказаться у вас на пути.

Вы видели, насколько сложными оказались условия. Нельзя терять концентрацию, ведь права на ошибку нет. Вот почему порой я предпочитаю не следить за происходящим. Иногда я выезжаю на трассу и стараюсь сильно не атаковать, потому что боюсь допустить ошибку.

Сегодняшний день был тяжелым. Я доволен тем, что мне удалось сохранить спокойствие и самообладание», – отметил Антонелли .

