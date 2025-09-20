  • Спортс
Кими Антонелли: «Предпочитаю не следить за происходящим на трассе, чтобы не терять концентрацию»

Антонелли поделился впечатлениями от квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что в квалификации к Гран-при Азербайджана старался не смотреть на аварии конкурентов.

«Не думаю, что кому-то нравится видеть, как кто-то врезается в стену – ведь эти пилоты могут оказаться у вас на пути.

Вы видели, насколько сложными оказались условия. Нельзя терять концентрацию, ведь права на ошибку нет. Вот почему порой я предпочитаю не следить за происходящим. Иногда я выезжаю на трассу и стараюсь сильно не атаковать, потому что боюсь допустить ошибку.

Сегодняшний день был тяжелым. Я доволен тем, что мне удалось сохранить спокойствие и самообладание», – отметил Антонелли.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
