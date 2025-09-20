  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»
1

Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»

Норрис рассказал о целях на гонку в Баку, которую начнет седьмым.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что темп команды на длинных отрезках остается загадкой, однако при этом выразил надежду на подиум.

«Надеюсь, получится ехать в темпе Макса [Ферстаппена], но не думаю, что у нас есть скорость для победы над ним. Он будет быстрым – он показывает скорость весь уик-энд. [«Ред Булл»] легко мог выиграть в Монце и легко может выиграть здесь.

Я не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум.

Впереди много машин, которые, наверное, немного не на своих позициях, однако обгонять на этой трассе непросто. Шарль [Леклер] в прошлом году был гораздо быстрее Оскара [Пиастри], но Оскар все равно победил.

Я не проезжал отрезки с высокой топливной загрузкой, поэтому у меня осталось много вопросов, на которые нужно найти ответы. Также мне необходимо изучить длинные отрезки Оскара. Впереди долгий вечер», – сообщил британец.

Ландо Норрис о 7-м месте: «Это не упущенный шанс. Из-за контакта со стеной потерял 2 десятые, может. Ошибкой было выехать первым»

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Гран-при Италии
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кими Антонелли: «Предпочитаю не следить за происходящим на трассе, чтобы не терять концентрацию»
19 минут назад
Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»
126 минут назад
Окона дисквалифицировали из итогов квалификации к Гран-при Азербайджана
38 минут назад
Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»
140 минут назад
Эстебан Окон: «Возникли большие проблемы с тормозами – это было безумие»
52 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Стоило выбрать другую шинную стратегию на квалификацию»
5сегодня, 16:18
Ландо Норрис: «6 красных флагов – что-то невероятное. Половина аварий из-за ветра: в 4-м повороте то 50 км/ч, то 10 км/ч»
4сегодня, 16:13
Юки Цунода: «Все еще не выступаю на желаемом уровне»
2сегодня, 16:11
Алекс Албон об аварии: «Не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка»
сегодня, 16:03
Ландо Норрис: «Если бы я выиграл все гонки, то уже стал бы чемпионом. Но я не выиграл, понимаете?»
3сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото