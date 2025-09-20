Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»

Норрис рассказал о целях на гонку в Баку, которую начнет седьмым.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис признался, что темп команды на длинных отрезках остается загадкой, однако при этом выразил надежду на подиум.

«Надеюсь, получится ехать в темпе Макса [Ферстаппена], но не думаю, что у нас есть скорость для победы над ним. Он будет быстрым – он показывает скорость весь уик-энд. [«Ред Булл »] легко мог выиграть в Монце и легко может выиграть здесь.

Я не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум.

Впереди много машин, которые, наверное, немного не на своих позициях, однако обгонять на этой трассе непросто. Шарль [Леклер ] в прошлом году был гораздо быстрее Оскара [Пиастри ], но Оскар все равно победил.

Я не проезжал отрезки с высокой топливной загрузкой, поэтому у меня осталось много вопросов, на которые нужно найти ответы. Также мне необходимо изучить длинные отрезки Оскара. Впереди долгий вечер», – сообщил британец.

