Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что темп команды на длинных отрезках остается загадкой, однако при этом выразил надежду на подиум.
«Надеюсь, получится ехать в темпе Макса [Ферстаппена], но не думаю, что у нас есть скорость для победы над ним. Он будет быстрым – он показывает скорость весь уик-энд. [«Ред Булл»] легко мог выиграть в Монце и легко может выиграть здесь.
Я не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум.
Впереди много машин, которые, наверное, немного не на своих позициях, однако обгонять на этой трассе непросто. Шарль [Леклер] в прошлом году был гораздо быстрее Оскара [Пиастри], но Оскар все равно победил.
Я не проезжал отрезки с высокой топливной загрузкой, поэтому у меня осталось много вопросов, на которые нужно найти ответы. Также мне необходимо изучить длинные отрезки Оскара. Впереди долгий вечер», – сообщил британец.
