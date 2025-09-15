3

Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана

«Макларен» может завоевать Кубок конструкторов уже в эти выходные в Баку.

Британский коллектив возьмет титул до семь этапов до конца сезона, если на Гран-при Азербайджана наберет на девять очков больше, чем «Феррари», а также не проиграет 12 баллов «Мерседесу» и 33 – «Ред Булл».

Если «Макларен» сделает дубль или займет первое и третье места, то станет чемпионом вне зависимости от результатов соперников.

Если «Макларен» займет второе и третье места, команду устроит любой результат «Феррари», кроме победы.

Если «Макларен» займет второе и четвертое места, команду устроит пятая и шестая позиции «Феррари» и любой результат «Мерседеса», кроме двойного подиума.

Если «Макларен» займет третье и четвертое места, команду устроит любой результат соперников, кроме дубля «Феррари» или «Мерседеса».

Кубок конструкторов станет десятым в истории и вторым подряд для коллектива из Уокинга.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
