Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана

«Макларен» может завоевать Кубок конструкторов уже в эти выходные в Баку.

Британский коллектив возьмет титул до семь этапов до конца сезона, если на Гран-при Азербайджана наберет на девять очков больше, чем «Феррари», а также не проиграет 12 баллов «Мерседесу » и 33 – «Ред Булл ».

Если «Макларен» сделает дубль или займет первое и третье места, то станет чемпионом вне зависимости от результатов соперников.

Если «Макларен» займет второе и третье места, команду устроит любой результат «Феррари», кроме победы.

Если «Макларен» займет второе и четвертое места, команду устроит пятая и шестая позиции «Феррари» и любой результат «Мерседеса», кроме двойного подиума.

Если «Макларен» займет третье и четвертое места, команду устроит любой результат соперников, кроме дубля «Феррари » или «Мерседеса».

Кубок конструкторов станет десятым в истории и вторым подряд для коллектива из Уокинга.

