1

Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Азербайджана.

В рамках 17-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2».

Гран-при Азербайджана

Баку

19-21 сентября 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 11:30 ☀️

2-я практика: 15:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 11:30 ☁️

Квалификация: 15:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 14:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2»

Пятница

Практика: 9:00

Квалификация: 13:00

Суббота

1-я гонка: 13:15

Воскресенье

2-я гонка: 10:00

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-2
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
