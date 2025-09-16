Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Азербайджана.
В рамках 17-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2».
Баку
19-21 сентября 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 11:30 ☀️
2-я практика: 15:00 ☀️
Суббота
3-я практика: 11:30 ☁️
Квалификация: 15:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 14:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 9:00
Квалификация: 13:00
Суббота
1-я гонка: 13:15
Воскресенье
2-я гонка: 10:00
время московское
