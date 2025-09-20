  • Спортс
  Шарль Леклер: «В квалификации температура понизилась и нам не удалось заставить работать шины «медиум»
4

Шарль Леклер: «В квалификации температура понизилась и нам не удалось заставить работать шины «медиум»

Леклер высказался о причинах неудачи в квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что выступил не лучшим образом главным образом из-за плохой работы с шинами.

«Ошибка, безусловно, на мне. Но основные проблемы сегодня были связаны с шинами «медиум». Вчера мы разделили программы между болидами, и у Льюиса шины «медиум» работали неплохо.

Но сегодня температура сильно понизилась и нам так и не удалось заставить шины «медиум» работать. Так что даже на предыдущем круге, до ошибки, я проигрывал конкурентам где-то 0,7-0,8 секунды, атакуя на пределе. Так что при таких температурах шины «софт», вероятно, могли бы сработать на нашей машине лучше.

Думаю, нас ждет очень тяжелая гонка – мы стартуем далеко, прорываться вперед будет сложно. Отыграться будет сложно, потому что «Макларен» и «Ред Булл» очень быстры», – рассказал Леклер.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

