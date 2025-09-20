2

Джордж Расселл: «В гонке постараюсь попасть на подиум»

Расселл рассказал о целях на гонку в Баку.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Это была весьма безумная квалификация. Вероятно, пятое место – не максимальный результат, которого мы сегодня могли достичь. Но все равно завтра у нас будет достаточно хорошая стартовая позиция.

И сложность сегодня заключалась не только в ветре и дожде. Только в квалификации мы получили первый опыт работы с шинами «медиум». И эти шины оказались полезными в первом и втором сегменте. Но когда под дождем трасса немного остыла, в последней попытке мы решили сделать выбор в пользу «софта».

Решение, вероятно, оказалось правильным, но я не смог выжать из болида максимум на последнем круге, потому что мы, возможно, выехали на трассу слишком рано. Да и я сам в этот уик-энд чувствую себя не на сто процентов. Тем не менее, сегодня постараюсь хорошо отдохнуть, а завтра вернуться с новыми силами и в гонке постараюсь попасть на подиум», – рассказал Расселл.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

