Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»

Стролл рассказал о причинах неудачи в квалификации.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , рассказав о причинах, которые помешали ему пройти в третий сегмент.

«Я хорошо провел первый сегмент, но во втором сегменте из-за ветра я не смог проехать ни одного нормального быстрого круга.

Направление и сила ветра менялись на каждом круге. При изменении направления ветра машина может потерять до 50 процентов прижимной силы.

Как бы то ни было, главным все равно будет гоночный темп. Так что посмотрим, где мы окажемся в предстоящей гонке», – рассказал Стролл.

