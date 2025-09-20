  • Спортс
  Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»
Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»

Стролл рассказал о причинах неудачи в квалификации.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, рассказав о причинах, которые помешали ему пройти в третий сегмент.

«Я хорошо провел первый сегмент, но во втором сегменте из-за ветра я не смог проехать ни одного нормального быстрого круга.

Направление и сила ветра менялись на каждом круге. При изменении направления ветра машина может потерять до 50 процентов прижимной силы.

Как бы то ни было, главным все равно будет гоночный темп. Так что посмотрим, где мы окажемся в предстоящей гонке», – рассказал Стролл.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Азербайджана
logoЛанс Стролл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
