В MotoGP заявили, что «Сузуки» не может самовольно покинуть чемпионат

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Промоутер MotoGP «Дорна» выпустила заявление по поводу информации об уходе «Сузуки» из чемпионата по окончании сезона-2023.

О решении японской компании вчера объявили сотрудникам, однако команда до сих пор не выпустила официальное заявление.

«Дорна» сообщила, что покинуть MotoGP можно лишь после согласования с промоутером.

«В свете недавних слухов об уходе «Сузуки» из MotoGP в конце 2022 года «Дорна» официально связалась с командой и напомнила, что условия контракта с MotoGP не позволяют покинуть серию в одностороннем порядке.

Тем не менее, если «Сузуки» уйдет после согласования с обеими сторонами, «Дорна» примет решение о том, какое количество гонщиков и команд с 2023 года является оптимальным.

«Дорна» продолжает фиксировать высокий интерес от ряда заводских и частных команд, которые хотят присоединиться к MotoGP», – говорится в заявлении промоутера.

За «Сузуки» выступают чемпион 2020 года Хоан Мир (6-е место в нынешнем сезоне) и Алекс Ринс (4-е). Пока неизвестно, где они продолжат карьеру.

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