В MotoGP заявили, что «Сузуки» не может самовольно покинуть чемпионат

Промоутер MotoGP «Дорна» выпустила заявление по поводу информации об уходе «Сузуки» из чемпионата по окончании сезона-2023.

О решении японской компании вчера объявили сотрудникам, однако команда до сих пор не выпустила официальное заявление.

«Дорна» сообщила, что покинуть MotoGP можно лишь после согласования с промоутером.

«В свете недавних слухов об уходе «Сузуки» из MotoGP в конце 2022 года «Дорна» официально связалась с командой и напомнила, что условия контракта с MotoGP не позволяют покинуть серию в одностороннем порядке.

Тем не менее, если «Сузуки» уйдет после согласования с обеими сторонами, «Дорна» примет решение о том, какое количество гонщиков и команд с 2023 года является оптимальным.

«Дорна» продолжает фиксировать высокий интерес от ряда заводских и частных команд, которые хотят присоединиться к MotoGP», – говорится в заявлении промоутера.

За «Сузуки» выступают чемпион 2020 года Хоан Мир (6-е место в нынешнем сезоне) и (4-е). Пока неизвестно, где они продолжат карьеру.

MotoGP. «Сузуки» покинет гоночную серию по окончании сезона-2022

MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Куартараро – 2-й, Алеш Эспаргаро – 3-й, Маркес – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram