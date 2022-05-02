MotoGP. «Сузуки» покинет гоночную серию по окончании сезона-2022

Команда покинет чемпионат MotoGP по окончании сезона-2022.

По информации Autosport, в японской компании приняли решение свернуть программу выступлений в MotoGP.

Команда «Сузуки» долгое время являлась постоянным участником мотогонок в премьер-классе, но покинула чемпионат в конце 2011 года из-за финансовых проблем. Затем команда «Сузуки» вернулась в чемпионат в 2015 году.

После этого «Сузуки» выиграла чемпионский титул в сезоне-2020, когда первое место в общем зачете сумел занять Хоан Мир.

Ожидается, что официально о грядущем уходе «Сузуки» будет объявлено в ближайшее время. При этом боссы команды уже сообщили новость сотрудникам, которая, как сообщается, стала для тех шоком. Также не ясно, где в дальнейшем будут выступать Мир и его напарник .

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