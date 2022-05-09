Фернандо Алонсо: «Я изучил 1-й поворот на параде пилотов и отыграл позиции на старте»

Фернандо Алонсо заявил, что здорово стартовал благодаря параду пилотов.

Гонщик прорвался по внешней траектории на старте Гран-при Майами, обогнав , и . Изучение первого поворота помогло двукратному чемпиону «Формулы-1» принять верное решение на первом круге, однако в итоге Фернандо снова остался без очков, опустившись на 11-е место из-за штрафа.

«Я хорошо провел старт и выбрал внешнюю траекторию в первом повороте. Я увидел шанс на параде пилотов – это был самый медленный парад в истории. Мы остановились в первом повороте, я 20 секунд смотрел на внешнюю часть трассы, и мне показалось, что сцепление очень хорошее, никаких «червячков», камней, ничего такого. Очень чистый асфальт.

Так что я решил поехать по внешней. Все очень осторожно тормозили на внутренней траектории, и мне удалось отыграть пару мест», – сообщил Алонсо.

Алонсо потерял очки на Гран-при Майами из-за второго штрафа

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