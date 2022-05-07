Фернандо Алонсо: «Я провожу лучший старт сезона с 2012 года»

рассказал о лучшем начале сезона за последнее десятилетие.

При этом пилот признал, что ему обидно иметь в активе лишь два очка из-за многочисленных проблем и сходов.

«Это тяжело. Довольно странно заработать два очка после, пожалуй, лучшего старта сезона в плане конкурентоспособности за последние десять лет – может, с 2012 года. [Тогда] я не чувствовал себя таким же конкурентоспособным в первых четырех гонках. Нам чрезвычайно не везет: я потерял легкое шестое место в Саудовской Аравии, столкнулся с проблемами в Мельбурне в квалификации, а затем и в гонке, в Имоле мы выбыли после первого круга.

В каждой сессии этого сезона мы довольно сильны – где-то в районе топ-6, топ-7. Такого у меня не было в , в последних сезонах в и в прошлом году в «Альпин». Это факты, о которых я говорю.

Результаты придут – это вопрос времени. Я чувствую в себе скорость, машина выглядит здорово», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

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