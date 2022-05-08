Тото Вольфф: «Настоящую скорость «Мерседес» показал в выигранной практике, потом болид ухудшили экспериментами»

пояснил, почему «Мерседес» нестабильно выступает на .

Во второй практике Джордж Расселл показал лучшее время, а в квалификации оказался лишь 12-м. Льюис Хэмилтон стал шестым по итогам субботы.

«Настоящую скорость болида мы увидели вчера во второй тренировке. Нам удалось идеально попасть в окно настроек, а в третьей практике мы экспериментировали и оказались совсем далеко. Мы немного исправили ситуацию, но машина все равно скакала как кенгуру. Гонщики ей недовольны, и видно, что у отставания есть причина.

Безусловно, теперь мы лучше понимаем, какой подход к болиду работает, и шаг назад в сравнении с вчерашним днем в этом смысле помог. Не бывает такого, что одна деталь отвечает на наличие или отсутствие скорости, однако вчера после обеда машина была быстрой, а потом мы ее ухудшили. Какие-то вещи мы понимаем, другие – нет», – рассказал исполнительный директор «Мерседеса».

Джордж Расселл о 12-м месте в квалификации: «Вчера казалось, что сражусь за поул. Я в замешательстве»

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» примерно так же отстает от лидеров, но мы доберемся до цели»

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