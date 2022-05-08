Джордж Расселл о 12-м месте в квалификации: «Вчера казалось, что сражусь за поул. Я в замешательстве»

Пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла озадачило 12-е место в квалификации к Гран-при Майами.

Накануне британец выиграл вторую практику, а в квалификации не пробился в третий сегмент. Напарник Расселла показал шестое время.

«Я немного в замешательстве. В квалификации я проехал медленнее, чем вчера во второй практике. Мы просто не атаковали ни в одном повороте. Потенциал есть, вчера мы это видели. Мы были очень быстры, в сегодня оказались совсем далеко.

Есть нестабильность, если честно. Когда попадаешь в рабочее окно, машина быстрая. Потенциал у нас был. Вчера казалось, что мы сразимся за поул, а сегодня стали 12-ми, это какая-то бессмыслица», – сообщил Расселл Sky Sports.

«Ф-1» впервые в Майами: Леклер на поуле, Ферстаппен – третий

Гран-при Майами-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – без времени из-за технических проблем

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