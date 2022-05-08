Льюис Хэмилтон: «Мерседес» примерно так же отстает от лидеров, но мы доберемся до цели»

доволен шестым местом в квалификации к Гран-при Майами.

Гонщик опередил своего напарника , который не пробился в третий сегмент. В то же время Хэмилтон подчеркнул, что команда еще далека от борьбы с лидерами.

«Квалификация прошла гораздо, гораздо лучше, чем на последних трех Гран-при. Я благодарен за это и принимаю результат. Мы продолжаем отгрызать скорость, продолжаем трудиться. Много потрясающей работы остается за кадром, все в команде трудятся очень упорно.

К сожалению, я не уверен, что приближаемся к лидерам с той скоростью, с которой хотели бы. Полагаю, отставание примерно то же, что и в начале сезона. Необходимо сохранять спокойствие и продолжать сосредоточенно работать. В итоге мы доберемся до цели.

Мне не кажется, что в этот уик-энд болид стал в целом быстрее. Но когда шины оказались в нужном окне, ощущения стали немного лучше.

Какой у нас гоночный темп? Без понятия», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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