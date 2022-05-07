Гран-при Майами-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – без времени из-за технических проблем

Международный автодром Майами
6 мая 2022 года
2-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.29,938 (16 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,106 (20)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,212 (17)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,241 (16)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,434 (19)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,597 (19)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,609 (18)
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,922 (22)
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,923 (18)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,983 (18)
11. Карлос Сайнс («Феррари») +1,026 (9)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,270 (21)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,322 (21)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,455 (21)
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,649 (19)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,693 (22)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,722 (20)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,975 (14)
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени (1)*
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени (0)*
* – Ферстаппен досрочно завершил сессию из-за технических проблем, Боттас не выступал из-за аварии в первой практике
Сайнс разбил болид «Феррари» в практике перед Гран-при Майами
Гран-при Майами-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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